اخبار الخليج – بعد استلام الملاحظة في نظام «تواصل».. وزارة الأشغال: تمّ اتخاذ الإجراءات الفورية بردم حفرة في منطقة القرية

محمد بن مسعود - الدمام - تعقيباً على ما نُشر بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود حفرة في منطقة القرية، أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لردم الحفرة، وذلك حرصاً منها على سلامة المجتمع.

وقالت الوزارة إنها قد استلمت الملاحظة عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل)، وقامت فوراً بإرسال فريق الطوارئ بالوزارة إلى الموقع، لردم الحفرة بشكل عاجل لحين وضع الحل المستديم لها في أقرب وقت ممكن.

ونوّهت الوزارة بروح المسؤولية التي يتحلّى بها الجمهور من خلال استخدامهم لنظام (تواصل) الذي يعتبر قناة تفاعلية بين الجهات الحكومية والجمهور، مشيدة بحرصهم المستمر على تقديم الملاحظات والمقترحات عبر النظام من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وبما يصب في صالح الجميع.