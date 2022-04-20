اخبار الخليج – «الصحة» تسجل 441 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 511

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 20 أبريل 2022 أن الفحوصات التي بلغ عددها 3944، أظهرت تسجيل 441 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 511 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 559442.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 3701 حالة، منها 14 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و3 حالات تحت العناية.