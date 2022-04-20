وزير الدفاع الصيني لـ نظيره الأمريكي: سندافع عن مصالحنا وكرامتنا الوطنية

محمد بن مسعود - الدمام - بحث وزير الدفاع الصيني “وي فنج خه”، اليوم الأربعاء، ونظيره الأمريكي لويد أوستن، في اتصال هاتفي، سبل تعزيز العلاقات بينهما.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أكد وزير الدفاع الصيني “وي فنج خه”، إن بلاده تأمل في إقامة علاقات سليمة ومستقرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشددا على أن بلاده ستدافع عن مصالحها وكرامتها الوطنية.

وخلال الاتصال تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن قضايا مثل الأمن البحري والجوي، والوضع في أوكرانيا، حيث أكد وزير الدفاع الصيني أنه يتعين على بكين وواشنطن تطبيق التوافق الذي توصل إليه زعيما الدولتين على نحو جاد.

وأشار إلى ضرورة تدعيم الثقة المتبادلة بين جيشي البلدين، وتعزيز الحوار والتبادلات، وإدارة المخاطر والأزمات، وإجراء تعاون عملي، لضمان تنمية طبيعية وسليمة للعلاقات الثنائية بين الجيشين، مشددا على أنه إذا لم تُعالج مسألة تايوان على نحو مناسب، فسيكون لذلك تأثير سلبي على العلاقات الصينية الأمريكية.

فيما قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الولايات المتحدة ستعزز التبادلات العسكرية والتعاون مع الصين بطريقة صادقة ومنفتحة، مؤكدا التزام بلاده بمبدأ صين واحدة.