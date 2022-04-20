الصحة تكشف عن أفضل سحور للمُرضِع

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن أفضل سحور للمرأة المرضعة.
وقالت في إنفوجراف، نشرته عبر حسابها الرسمي على تويتر إن من الضروري الحرص على تناول وجبة السحور لرضاعة طبيعية آمنة لكِ، ولطفلكِ.
وشددت على أنه ينبغي أن تحرص المرضع على تناول وجبة السحور الغنية بالكالسيوم، والبروتين، والسوائل لتعويض ما يفقده جسمها أثناء الصيام.
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