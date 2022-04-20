ضمان الخرج يعرف مستفيداته بمهارات التحفيز الذاتي وطرق النجاح الوظيفي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

نظم مكتب الضمان الاجتماعي بالخرج التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الشهر الأخير ثلاثة دورات تدريبية لمستفيداته المشمولات بخدمات الضمان في المحافظة.

اولى الدورات التي اقيمت “عن بعد” كانت بعنوان التحفيز الذاتي والثانية عن مهارات التعامل الوظيفي والثالثة عن طرق النجاح وتعرفت خلالها المتدربات على عناصر التحفيز الذاتي وانواعه والعوامل الموثره فيه ومهارات الإتصال الفعال وتطوير الذات والتخلص من معوقاته كما اختتمت الدورات بالتطبيقات العملية وفتح المجال للإستفسارات

يشار الى ان مجموع عدد المستفيدات من الدورات الثلاث بلغ 130 مستفيدة واقيمت جميعها بالتعاون مع عدد من مراكز التدريب المعتمدة وذلك ضمن جهود الوزارة لتمكين مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.