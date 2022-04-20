واشنطن تفرض عقوبات جديدة على روسيا

محمد بن مسعود - الدمام - وكشف مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن القوات الروسية أدخلت 4 كتائب جديدة إلى الأراضي الأوكرانية، وهي من القوات التي تمّ إعادة تجهيزها، فيما تجري معارك عنيفة في ماريوبول ومدن شرق أوكرانيا.

وأضاف في حديث مع الصحفيين اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تعمل الآن أكثر من قبل على تنسيق العمليات الجوية والبرية، مشيراً إلى أن هذا ما فشلت في فعله خلال معركة كييف وتشيرنييف.

وقال إن القوات الروسية تركّز هجومها الحالي في منطقة شرق وجنوب ايسييوم، لافتاً إلى أنها ضربت القوات الأوكرانية في هذه المنطقة وتحاول وصل المحور من ايسييوم الى مارييوبول الذي كثفت القصف عليها.

في حين تواجه القوات الأوكرانية بقوة محاولات التقدّم الروسية، حيث أدخلت 20 طائرة مقاتلة إلى قواتها الجوية بعدما تسلمت قطع غيار لها من الخارج. أخبار قد تهمك

وقال المسؤول إن الأجواء الأوكرانية تتنازعها القوات الأوكرانية مع الطيران الروسي، الذي ما زال يتحاشى الدخول الى الأجواء الأوكرانية وإن فعل يكون لوقت قصير.

وأضاف أن الولايات المتحدة أرسلت 4 رحلات من الأسلحة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وعليها مدافع هاويتزر، مشيراً إلى أن المزيد سيصل خلال الساعات المقبلة.