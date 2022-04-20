2500 مستفيد من التوعية الصحية

نفذت إدارة تعليم المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي، عدة برامج توعوية صحية استفاد منها 2500 من الموجهين الصحيين والمتطوعين والطلبة. وتناول برنامج «الوعي في الغذاء» عددا من المحاور أبرزها: مقدمة عن الغذاء الصحي، ومكوناته وكيفية التعامل الغذائي اليومي لكل فرد، ومناقشة فوائد الأغذية الصحية ومعدلاتها الطبيعية وحاجة الفرد لكل نوع منها. وأكدت إدارة تعليم الشرقية استمرار برامجها للحملة التوعوية (واعي – سالم – تعزيز) التي خُصصت لطلبة المرحلة الابتدائية والمتوسطة.



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