مراكز ترفيه تنافس رياض الأطفال

خَدمات المراكز
من الخَدمات التي يتم تقديمها من قبل المراكز هي اللعب الحركي واليدوي وتوفير بيئة حاضنة لإبداعات الأطفال وتطويرهم في إطار من التسلية بوجود «مخيم» أو برنامج يكتسب منه الطفل مهارات قيادية ويدوية وفنية للبنين والبنات.
ارتفاع الأسعار
يقدم أحد المراكز برنامج حضوري لمدة 3 ساعات بـ250 ريالًا للطفل، والفئة المستهدفة هم من عمر 3 إلى 10 سنوات، فيما تقدم ورشة للأطفال تحكي قصة العيد وتجهيزاته وسنن العيد تابعة لمدرسة بـ250 ريالًا لمدة ساعتان ونصف، والفئة المستهدفة من عمر 4 إلى 10 سنوات.
كما يقدم مركز مخيم رمضاني يستهدف الفئة العمرية 3 إلى 5 سنوات يضم أعمال فنية واللعب بالرمل لمدة 3 ساعات بـ 600 ريال لمدة أسبوع فقط، كذلك يوجد برنامج بطابع رمضاني خاص بالذكر والعديد من المهارات، يستهدف الأطفال من عمر 3 إلى 10 سنوات باشتراك أسبوعي ب950 ريالًا لمدة 4 ساعات.
برنامج ومخيم
تتفاوت مدة قضاء الطفل داخل المركز بحسب البرنامج أو المخيم المشترك به فالمدة متفاوتة ما بين ساعتين ونصف إلى 4 ساعات تقريبًا، ومنها اليومي أو الأسبوعي أو الشهري.
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