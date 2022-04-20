المياه: لم نتسلم منظومة الشبكات في ديار الحسا

أكدت شركة المياه الوطنية (القطاع الشرقي) لـ«دوت الخليج»، أمس، في معرض تعليقها على انقطاع المياه عن مخطط «ديار الحسا» في مدينة الهفوف، التابعة لمحافظة الأحساء، أن القطاع لم يتسلم حتى الآن منظومة الشبكات المائية والبيئية بالمخطط، وأنها ما زالت ضمن مسئوليات المالك ومقاول التنفيذ الخاص بها، لافتة إلى أن فريق المهندسين في إدارة المشاريع بالقطاع الشرقي يعمل على تفقد هذه المنظومة، ومطابقتها المواصفات، تمهيدا لتسلمها وتشغيلها وفق ما هو معمول به.

945 أسرة

بدورهم، أشار سكان بالمخطط إلى أن المعاناة تطال نحو 945 أسرة سكنت منازلها، وأنه منذ تسلم الفيلات، في نوفمبر الماضي، وهم يعانون إطفاء مضخة المياه، وفي بداية الأمر كان عمل المضخة لـ5 ساعات فقط في اليوم (من التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر). وفي شهر رمضان، تقلصت المدة لـ3 ساعات، لافتين إلى أنه يفترض عمل المضخة 24 ساعة دون توقف.

1500 لتر

أضافوا أن الفيلات في المشروع دون خزانات مياه أرضية، لضمان تخزين المياه فيها، وتم الاكتفاء بتركيب خزان علوي بسعة 1500 لتر، وهي كمية ليست كافية لعائلة مكونة من 5 أفراد، وكان يفترض الاستفادة من هذا الخزان في تأمين مياه احتياطية فقط.

وأوضح سكان بالمشروع أنهم يضطرون لشراء صهاريج المياه بـ70 ريالا للصهريج، الذي يجدون صعوبة في حجزه وشرائه، وبعضها يتأخر لساعات، انتظارا لوصولها.