8 أركان للرعاية والتأهيل بالعوامية

احتضنت ليالي الرامس الرمضانية بوسط العوامية البرنامج الوطني الرعاية والتأهيل «بناء»، والمشارك بـ8 أركان متنوعة، ذلك تعزيزًا للشراكة الوطنية وخدمة المجتمع. وحط البرنامج بأركانه ليشارك المجتمع أهدافه ومعرفًا ببرامجه المختلفة، ومن بينها الركن التعريفي والاستشارات النفسية والاجتماعية والمهنية المجانية، وكذلك ركن التصوير والرسم، كما استقطب الأطفال بركن الرسم الحر والتلوين والرسم على الوجوه.

وأوضح مشرف قسم التدريب والمناهج منهال الجلواح، أن البرنامج يمر بخمس مراحل، وأننا هنا في المرحلة الخامسة، وهي الشراكة المجتمعية وهي عبارة عن إعطاء ورش ودورات لعموم المجتمع، ومن خلال المشاركة المجتمعية يمكننا تعريف بجهود وعطاء البرنامج.

وأشار الجلواح إلى أن البرنامج يقدم خدماته للمستفيدين وأسرهم والمجتمع المحلي، حيث يقدم البرنامج خدماته داخل المركز وخدمات خارج المركز، ويبدأ البرنامج أولى مراحله باستقبال المستفيد من قبل أعضاء البرنامج ومن بينهم: طبيب نفسي، دكتور في علم الاجتماع، أخصائي نفسي، أخصائي في علم الاجتماع وأخصائي مهني، حيث يبدأون جميعًا بتحليل احتياجات المستفيد.