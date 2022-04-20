8 أركان للرعاية والتأهيل بالعوامية

وأوضح مشرف قسم التدريب والمناهج منهال الجلواح، أن البرنامج يمر بخمس مراحل، وأننا هنا في المرحلة الخامسة، وهي الشراكة المجتمعية وهي عبارة عن إعطاء ورش ودورات لعموم المجتمع، ومن خلال المشاركة المجتمعية يمكننا تعريف بجهود وعطاء البرنامج.
وأشار الجلواح إلى أن البرنامج يقدم خدماته للمستفيدين وأسرهم والمجتمع المحلي، حيث يقدم البرنامج خدماته داخل المركز وخدمات خارج المركز، ويبدأ البرنامج أولى مراحله باستقبال المستفيد من قبل أعضاء البرنامج ومن بينهم: طبيب نفسي، دكتور في علم الاجتماع، أخصائي نفسي، أخصائي في علم الاجتماع وأخصائي مهني، حيث يبدأون جميعًا بتحليل احتياجات المستفيد.
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