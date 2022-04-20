خادم الحرمين ينوه بجهود أمراء المناطق في خدمة دوت الخليج والمواطنين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، اليوم، أمراء المناطق بمناسبة اجتماعهم السنوي التاسع والعشرين، وهم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، وأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وأمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وأمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، وأمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز. واطلع خادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال، على أبرز الموضوعات التي تناولها الاجتماع السنوي التاسع والعشرين لأمراء المناطق. ونوه الملك سلمان بجهود أمراء المناطق في سبيل خدمة دوت الخليج والمواطنين والمقيمين، وحرصهم على بذل كل ما من شأنه تحقيق التطلعات المنشودة والتنمية الشاملة.



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