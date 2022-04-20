وضمن الموضوعات التي ناقشتها اللجنة خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة أبرز ما ورد في التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1442/ 1443هـ، المتعلق بأداء الصندوق خلال عام التقرير.
ولاحظت اللجنة خلال دراستها لتقرير الصندوق عدم وجود آلية واضحة لتحصيل ما تم صرفه من قبل الصندوق واستعادته من المستفيدين؛ حيث سيتضمن تقرير اللجنة عددا من التوصيات حيال التقرير السنوي لصندوق النفقة لمعالجة كافة التحديات والصعوبات التي تواجهه خلال أدائه لمهامه.
وأشادت اللجنة بما يقوم به الصندوق من أعمال وفق اختصاصاته، مؤكدةً أهمية الأمن الأسري، بما يضمن حصول الفئات المستفيدة على حقوقها المالية، مشيرةً إلى أهمية إنجاز صرف النفقة لمن يستحقها في مرحلة التقاضي وعدم الاستقرار الأسري، وضمان استردادها لتعزيز المسؤولية، مواكبة لرؤية المملكة 2030 في استقرار الأسرة التي تحرص القيادة الحكيمة على استقرارها وثباتها لتكون نواة أساسية في قيمة دوت الخليج.
وأشارت اللجنة خلال الاجتماع إلى أهمية الاستدامة المالية للصندوق، لما لها من أهمية لاستمرار عمل الصندوق وتوفيره لوضع مالي مستقر للأسر المستفيدة، الأمر الذي يتطلب سهولة تحصيل أموال الصندوق المصروفة على المستفيدين.
كانت هذه تفاصيل خبر الشورى: لا توجد آلية لتحصيل مصروفات صندوق النفقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.