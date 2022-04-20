اخبار دوليه – ابل ملزمة بدفع 1000 دولار لكل مستخدم جراء بيع الايفون بدون شاحن

محمد بن مسعود - الدمام - حكمت محكمة برازيلية بإلزام ابل تعويض كل مستهلك اشترى هاتف الايفون مؤخراً مبلغاً مالياً جراء بيع الايفون بدون شاحن بالمخالفة لقانون حماية المستهلك وفقاً لحيثيات الحكم القضائي.

وكانت ابل قد بدأت في بيع هواتف الايفون بدون شاحن منذ عام 2020 بالتزامن مع إطلاق هواتف ايفون 12 بحجة المحافظة على البيئة وأن ذلك القرار يساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية الناجمة عن 450 ألف سيارة.

هذه الخطوة من ابل أثارت جدلاً عاماً بين أوساط المستهلكين أعقبه جدل قضائي في عدد من الدول حول قانونية الفعل الذي أقدمت عليه ابل بإزالة الشاحن من علبة الشراء.

البرازيل من الدول التي شهدت محاكمها العديد من القضايا ضد ابل وانتهت بعضها بغرامات مالية وعقوبات على الشركة الأمريكية، كان أخرها حكم قضائي بإلزام ابل بدفع نحو 1,075 دولار أمريكي كتعويض للمستهلك.

هذا الحكم مبدئي، وبالتأكيد سوف تستأنف ابل الحكم قبل أن يصدر بشكل نهائي يلزمها بدفع مبالع مالية ضخمة للمستهلكين داخل البرازيل.

بحسب الحكم القضائي، فإن قانون حماية المستهلك البرازيلي يمنع ممارسات البيع التي تفصل بيع الهاتف عن الشاحن الخاص به.

الآن، أيضاً يدفع القضاء البرازيلي باتجاه إلزام ابل لإعادة الشاحن مرة أخرى في علبة الشراء كونه جزء أساسي من تجربة استخدام الهاتف ولا يصلح بيعه منفرداً رغم اعتراض ابل وردها بأن الكثير من المستخدمين لديهم بالفعل شواحن خاصة بهم.