الصناعة تستعرض فرص الاستثمار التعديني في مؤتمر “إندابا” بجنوب إفريقيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تعقد وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الاستثمار وسفارة دولة جنوب إفريقيا في المملكة غداً ورشة عمل افتراضية بعنوان ” استكشف مستقبل قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية” ، وذلك للتعريف بمشاركتها في مؤتمر التعدين الإفريقي “إندابا” Investing in African Mining INDABA ، الذي يُقام في مدينة كيب تاون في جمهورية جنوب إفريقيا خلال الفترة من 12 – 19 من شهر مايو القادم.

وتستعرض الوزارة خلال ورشة العمل عددًا من الفرص الاستثمارية التي سيتم الإعلان عنها بالتزامن مع المشاركة في مؤتمر “إندابا” لاستكشاف العديد من المعادن مثل: النحاس والزنك والذهب والفضة والرصاص بفرص استثمارية تصل إلى 4 مليارات ريال، وذلك لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وزيادة إسهام قطاع التعدين في الاقتصاد.

يُذكر أن الوزارة تشارك في مؤتمر “إندابا”، لاستعراض الفرص الاستثمارية الوافرة والنوعية في قطاع التعدين في المملكة، ولاستعراض أنظمة وتشريعات المملكة الواضحة وذات الشفافية العالية، التي تهدف إلى الإسهام في جذب الاستثمارات وضمان حقوق جميع الأطراف.