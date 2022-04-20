روسيا تدين بشدة الهجمات الإرهابية في كابُل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس دانت روسيا اليوم الهجمات الإرهابية في العاصمة الأفغانية بالقرب من المؤسسات التعليمية التي وقعت في 19 أبريل. وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم، أن الهدف من الهجوم يهدف إلى تقويض خطوات إقامة حياة سلمية وآمنة للسكان، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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