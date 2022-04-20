تتويج العدالة بكأس بطولة أندية المملكة لدرجة البراعم تحت 13 عام لكرة القدم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

توَّج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم نعيم البكر فريق العدالة بكأس بطولة أندية المملكة لدرجة البراعم تحت 13 عامًا (الدرجة الأولى).

وحقق العدالة اللقب بعد فوزه على مضيفه الكوكب بنتيجة 6-1 في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب نادي الكوكب بالخرج.

وكان فريقا العدالة والكوكب صعدا في وقت سابق إلى الدوري الممتاز للبراعم تحت 13 عامًا للموسم الرياضي المقبل 2022-2023، بعد تأهلهما إلى نهائي بطولة أندية المملكة لدرجة البراعم تحت 13 عامًا (الدرجة الأولى).

وتأهل العدالة إلى نهائي دوري الدرجة الأولى رغم خسارته أمام ضيفه العروبة بنتيجة 1-2 مستفيداً من فوزه ذهابًا بنتيجة 5-1.

في المقابل تأهل الكوكب بعد فوزه على مستضيفه الجبلين بركلات الترجيح، بعد فوز الكوكب ذهابًا بهدف نظيف،فيما أنهى الجبلين الوقت الأصلي من مباراة الإياب بهدف نظيف ليحتكما لوقت إضافي سجل خلاله كل فريق هدفًا ليحتكما لركلات الترجيح التي حسمها الكوكب بالفوز 2-0.