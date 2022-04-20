لتجنب الاحتيال.. تحذير عاجل من البنك المركزي

محمد بن مسعود - الدمام - حذر البنك المركزي عبر حسابه الرسمي في “تويتر” من فتح أي رابط يصلك عبر البريد الإلكتروني مهما بدا مقنعاً.

وأضاف في تحذيره :” افتح الموقع الإلكتروني الذي تريد من خلال المتصفح لتتجنب عمليات #الاحتيال_المالي عبر الروابط الإلكترونية الضارة”.

وكان البنك المركزي، أعلن صدور قرارات بتعديل بعض مواد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل المعمول بها في المملكة.

وأوضح أن القرارات تضمنت صدور موافقة معالي وزير المالية على إلغاء المادة “الرابعة” من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وأنه بموجب هذا القرار؛ تم السماح لشركات التمويل العقاري بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين نشاط التمويل العقاري وأي نشاط تمويلي آخر، وللبنك المركزي السعودي تقييد الترخيص بشروط خاصة.

وأضاف أن القرارات وتضمنت أيضًا تعديل المادة ” 16 ” من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، وذلك بعد الانتهاء من المهلة المحددة لإبداء مرئيات العموم على مسودة مشروع التعديل عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية. وبيّن البنك المركزي السعودي أنه بموجب هذا التعديل، تم السماح لشركات التمويل بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين أيّ منها، وللبنك تقييد الترخيص بشروط خاصة.

وأشار على أن هذه القرارات تأتي تماشيًا مع جهود البنك المستمرة لمراجعة اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، وذلك بغرض التأكد من مناسبتها ومساهمتها في سلامة قطاع التمويل وتطويره، وتعزيز المنافسة، وأنه يمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري بعد إلغاء المادة “الرابعة” منها، واللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل بعد تعديل المادة ” 16 ” منها، من خلال زيارة موقع البنك.