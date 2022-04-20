إنقاذ سيدة تعاني من انفجار حمل خارج الرحم في مستشفى الخرمة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة تعامل أطباء طوارئ مستشفى الخرمة العام بنجاح مع حالة حرجة لسيدة فاقدة للوعي تُعاني من آلام شديدة أسفل البطن وانخفاض في ضغط الدم، مع شحوب وبرودة في الأطراف. وقالت إدارة المستشفى: إنه تم استدعاء أطباء النساء والولادة والجراحة، وأجريت للمريضة أشعة عاجلة بالموجات الصوتية تبين من خلالها وجود نزيف شديد داخل البطن. وأضافت: “على الفور جرى إدخال المريضة غرفة العمليات وسحب العينات اللازمة من الدم؛ إذ أظهرت نتائج التحاليل أن نسبة الهيموجلوبين 5 جرامات، والصفائح الدموية 6 آلاف، ونسبة قياس الضغط 70/40 وعند فتح بطن المريضة تمت معرفة مصدر النزيف الناتج عن انفجار لحمل خارج الرحم، مع وجود نحو 2.50 لتر دم والكثير من قطع الدم المتجلط”. وتابعت: “تمكن الأطباء من إيقاف النزيف وتنظيف البطن وتعويض المريضة بالدم اللازم والصفائح الدموية وأصبحت الحالة مستقرة”.

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