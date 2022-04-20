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أتربة مثارة ورياح سطحية على القصيم حتى الواحدة صباحًا

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم 

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيها بشأن حالة الطقس في منطقة القصيم خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتوقع المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بمشيئة الله، استمرار الحالة: رياح نشطة وأتربة مثارة، مع تأثيرات مصاحبة عبارة عن نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، وتشمل الحالة منطقة القصيم (الأسياح ـ الثامرية ـ الشماسية ـ العمار ـ المذنب ـ بريدة ـ عنيزة).

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنتهي الحالة الجوية بمشيئة الله، في تمام الساعة الواحدة من صباح الخميس.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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