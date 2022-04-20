أتربة مثارة ورياح سطحية على القصيم حتى الواحدة صباحًا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيها بشأن حالة الطقس في منطقة القصيم خلال الساعات القليلة المقبلة.
وتوقع المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بمشيئة الله، استمرار الحالة: رياح نشطة وأتربة مثارة، مع تأثيرات مصاحبة عبارة عن نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، وتشمل الحالة منطقة القصيم (الأسياح ـ الثامرية ـ الشماسية ـ العمار ـ المذنب ـ بريدة ـ عنيزة).
كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنتهي الحالة الجوية بمشيئة الله، في تمام الساعة الواحدة من صباح الخميس.
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