أتربة مثارة ورياح سطحية على القصيم حتى الواحدة صباحًا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيها بشأن حالة الطقس في منطقة القصيم خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتوقع المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بمشيئة الله، استمرار الحالة: رياح نشطة وأتربة مثارة، مع تأثيرات مصاحبة عبارة عن نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، وتشمل الحالة منطقة القصيم (الأسياح ـ الثامرية ـ الشماسية ـ العمار ـ المذنب ـ بريدة ـ عنيزة).

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنتهي الحالة الجوية بمشيئة الله، في تمام الساعة الواحدة من صباح الخميس.