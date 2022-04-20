اخبار الخليج – جامعة البحرين توقع مذكرة تعاون مع جامعة بوسطن لتقديم الماجستير في القيادة التربوية

محمد بن مسعود - الدمام - أبرمت جامعة البحرين اتفاقية تعاون مع جامعة بوسطن، وذلك يوم الأربعاء (20 أبريل 2022) تعنى بطرح برنامج ماجستير التربية في «القيادة التربوية ودراسة السياسات» وذلك بالتعاون بين كلية ويلوك للتربية والتنمية البشرية وكلية البحرين للمعلمين، وتستهدف قادة المدارس الممارسين والطموحين داخل البحرين، لبناء مهاراتهم ومعرفتهم اللازمة لرفع الأداء المدرسي وزيادة المخرجات التعليمية في مملكة البحرين.

وأكدت رئيسة جامعة البحرين الدكتورة جواهر بنت شاهين المضحكي، أن الجامعة الوطنية تولي الجانب التربوي والتعليمي أهمية قصوى بصفته عماد التقدم في جميع المجالات، مشيرة إلى أن كلية ويلوك رائدة في مجال إصلاح التعليم والذي بدوره يساهم في بناء المؤسسة التعليمية.

وبناء على الاتفاقية، سيقدم البرنامج عن بعد، بتنسيق مع مجموعة طلابية من البحرين. وسيتعاون أعضاء هيئة التدريس بجامعة بوسطن مع أعضاء هيئة التدريس في كلية البحرين للمعلمين لفهم احتياجات القادة التربويين في البحرين.

ووقع الاتفاقية عن جامعة البحرين، رئيسة الجامعة، الدكتورة جواهر بنت شاهين المضحكي والمدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة كلية البحرين للمعلمين، الدكتور محمد مبارك بن أحمد، وعن جامعة بوسطن كل من الرئيس التنفيذي الأكاديمي، الدكتورة جين موريسون، ونائب الرئيس التنفيذي الأول للشؤون المالية، السيد جاري نيكسا، وعميد كلية ويلوك للتربية والتنمية البشرية، الدكتور ديفيد تشارد.

وقال د. محمد مبارك بن أحمد عقب التوقيع: «إنها خطوة جديدة في سبيل إعداد الكوادر التربوية البحرينية في مجال القيادة التربوية ودراسة السياسات، وخصوصاً أنها تغطي كامل الفترة الدراسية… نحن بحاجة مستمرة إلى دراسة السياسات التربوية للاستمرار في تطوير العملية التعليمية التعلمية على الدوام».

وحضر توقيع الاتفاقية من جانب جامعة البحرين، نائب الرئيس للبرامج الأكاديمية والدراسات العليا، الدكتور محمد رضا، وعضو مجلس إدارة كلية البحرين للمعلمين، الشيخة أسيل آل خليفة، وعميد الكلية، الدكتور تيد بورينتون. ومن جانب كلية ويلوك، حضر كل من المستشار الإستراتيجي لعميد الكلية، الدكتورة ليزا إيجيري، ومدير القيادة التربوية ودراسة السياسات بالكلية، الدكتور روبرت وينتروب، والعميد المشارك للتطوير وعلاقات الخريجين بالكلية، مورين مولاهان.

والجدير بالذكر أن جامعة بوسطن (BU) هي جامعة بحثية خاصة ذات تصنيف عالٍ في الولايات المتحدة، وتعد كلية ويلوك للتعليم والتنمية البشرية التابعة لجامعة بوسطن كلية ذات تصنيف عالٍ تركز على البحث متعدد التخصصات والتعلم التجريبي والمشاركة المجتمعية.