السعوديه محمد بريك في ذمة الله

محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله تعالى مدير فرع جمعية الثقافة والفنون بجازان السابق محمد أحمد سالم بريك، اليوم (الأربعاء)، وسيصلي عليه فجر غد(الخميس) في جامع الأميرة صيتة. والفقيد والد كل من: شهاب، أحمد، نزار، ماجد، عكرمة، علي، يحيى، المغيرة. وزوج خالة الزميل أحمد الصائغ ويتقبل العزاء في منزل الفقيد بجازان.
«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته إنالله وإنا إليه راجعون.
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