السعوديه إفطار رمضاني لإعلاميي مكة

محمد بن مسعود - الدمام - نظّم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة حفل الإفطار الرمضاني السنوي بمشاركة أعضاء الفرع وعدد من الإعلاميين، بحضور رئيس طائفة متعهدي الإعاشة بمكة المكرمة أحمد الشريف، في أحد الفنادق بحي النسيم.

وأوضح مدير الفرع فهد الإحيوي أن هذه المناسبة تأتي انطلاقاً من تحقيق أهداف الهيئة بصفة عامة، مشيرا إلى أهمية هذه اللقاءات التي تجسد روح التآخي والمحبة بين الإعلاميين، لافتاً إلى أنه تم بحث ومناقشة جميع المقترحات خلال الفترة القادمة والمساهمة بشكل فعال في جميع البرامج التي تقدمها الهيئة لكافة منسوبيها.