حرس الحدود يحبط تهريب كمية من المخدرات في عدة مناطق 

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية والبحرية في مناطق جازان، ونجران، وعسير، والجوف، وتبوك، من إحباط محاولات تهريب (708,910) أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر، وطنين و(136) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، و(80) طناً و(528) كيلو جراماً من نبات القات المخدر، والقبض على (120) متهماً، منهم (40) مواطناً، و(80) مخالفاً لنظام أمن الحدود: (47) من الجنسية اليمنية، و(27) من الجنسية الإثيوبية، و(2) من الجنسية الصومالية، و(2) من الجنسية المصرية، و(2) من الجنسيتين الباكستانية والأردنية، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.



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