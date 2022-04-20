وزير العدل يُعيّن 11 عضوًا في لجان المحامين

أصدر وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد الصمعاني قرارا بتعيين 11 عضوا في لجان المحامين في منطقتي مكة المكرمة والشرقية.

وتضمَّن القرار تعيين المحامي بدر الروقي في عضوية لجنة المحامين بمنطقة مكة المكرمة، والمحامي يوسف العرفج، و نورة الصقير، و بندر المسيند، و تغريد حدادي، و فارس الشمري، و منيرة المنصور، و منيرة الشهيل، و محمد المري، و سارة عسيري، و روان العرادي في عضوية لجنة المحامين بالمنطقة الشرقية.

يُذكر أن تشكيل أعضاء تلك اللجان يكون من المحامين الممارسين من أعضاء الهيئة؛ وذلك وفقًا للائحة لجان المحامين التي تضع الضوابط والإجراءات اللازمة لعمل تلك اللجان؛ لمساعدة الهيئة في إيصال رسالتها إلى المجتمع وتحقيق أهدافها, كما تسعى لجان المحامين إلى تعزيز العمل المهني، ورفع مستوى الممارسة، مِن خلال إقامة الندوات والمحاضرات ووِرش العمل، والتواصل مع المسؤولين ذوي العلاقة، ومد جسور التعاون المشترك والتفاهم حول القضايا المهمة، التي من شأنها رفع مستوى الوعي القانوني.