أمانة عسير تواصل جهودها في تحسين المشهد الحضري

تواصل أمانة منطقة عسير وبلدياتها أعمالها الميدانية، في إطار جهودها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري. وتضمنت الأعمال خلال شهر مارس الماضي معالجة أكثر من 23.752 ألف مترا طوليا للدهانات، والعلامات المرورية، والخطوط الأرضية، فيما رفعت كفاءة وجاهزية شبكة الطرق من خلال معالجة نحو 46.452 ألف م2 لحفر الشوارع والتشققات في مواقع مختلفة بمدن و محافظات منطقة عسير وفق خطة شاملة لتحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها إلى أفضل مستوى ممكن، إلى جانب صيانة التجهيزات الداخلية لـ 2.581عامود إنارة، وإصلاح الأرصفة المتهالكة والتي بلغ حجمها 11,173 م2، وإزالة وتحسين 847 من الحواجز الخرسانية، ورفع ما يقارب 51.606م3 من مخلفات البناء والهدم, إضافة إلى معالجة أكثر من 9,122 ألف م2 من الكتابات المشوهة على الجدران، و رفع 577 مركبة تالفة ومهملة، ومعالجة 2,681 حاوية نفايات.



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