شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مشروع «زكاة الفطر الموحد» بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، مشروع زكاة الفطر الموحد بالمنطقة التي تشرف عليها المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع".

واستمع سموه إلى شرح عن آلية العمل الإلكترونية في إخراج زكاة الفطر في وقتها المحدد وتحديد المستفيدين بالتعاون مع مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة وهدف إيصال الزكاة لمستحقيها بجودة عالية في المنتج (الأرز) وتنظيم عملية التبرع والتوزيع بتقنية عالية وتسهيلها على المتبرعين والمحتاجين.

وأوضح نائب رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة ورئيس مجلس جمعيات الرياض الدكتور ثامر بن غشيان جوانب الأمان والجودة ونموذج التكامل التي يقدمها البرنامج بالتعاون مع جهات حكومية وخيرية والقطاع الخاص في سبيل تحقيق التيسير وخدمة شعيرة زكاة الفطر ومستفيديها.

وشاهد سمو نائب أمير الرياض والحضور فيلما تعريفيا عن مشروع لزكاة الفطر الموحد، فيما حضر التدشين صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض وأمين مجلس المنطقة علوش السبيعي.