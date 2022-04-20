شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح 11 ألف م2 من الأرصفة المتهالكة بعسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل أمانة منطقة عسير وبلدياتها أعمالها الميدانية، في إطار جهودها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وتضمنت الأعمال خلال شهر مارس الماضي معالجة أكثر من 23.752 ألف متر طولي للدهانات، والعلامات المرورية، والخطوط الأرضية، فيما رفعت كفاءة وجاهزية شبكة الطرق من خلال معالجة نحو 46.452 ألف م2 لحفر الشوارع والتشققات في مواقع مختلفة بمدن ومحافظات منطقة عسير وفق خطة شاملة لتحسين شبكة الطرق، ورفع 51.606م3 من مخلفات البناء والهدم.

وأشارت الأمانة إلى صيانة التجهيزات الداخلية لـ 2.581 عامود إنارة، وإصلاح الأرصفة المتهالكة بمساحة 11,173 م2، وإزالة وتحسين 847 من الحواجز الخرسانية، إضافة إلى معالجة أكثر من 9,122 ألف م2 من الكتابات المشوهة على الجدران، ورفع 577 مركبة تالفة ومهملة، ومعالجة 2,681 حاوية نفايات.