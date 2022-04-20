اخبار الخليج – تبقى أقل من أسبوعين لآخر موعد للتسجيل للموسم الثاني من برنامج بيبان

محمد بن مسعود - الدمام - يستعد بيبان، وهو أول برنامج واقعي مخصص لرواد الأعمال في مملكة البحرين وينتج من قبل مشاريع الأمل، الذراع الاستثمارية لصندوق الأمل، لاختتام مرحلة التسجيل لموسمه الثاني مع اقتراب الموعد النهائي بتاريخ ٣٠ أبريل.

تلقى بيبان ٢ ما يفوق ال١٠٠ طلب تسجيل من مختلف القطاعات حتى الآن، مع العلم إلى أنه سيستمر في استقبال طلبات رواد الأعمال من خلال موقعه الالكتروني hopefund.bh/beban حتى ٣٠ أبريل.

يجدر بالذكر أن الفرص الاستراتيجية التي تم الحصول عليها في الموسم الأول تضمنت إمكانية الانتفاع من أكثر من ٤٠٠ دورة تدريبية مجانية في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، ورحلة تدريبية لمدة أسبوع إلى مقر هواوي في الصين، إضافة للطلبات المسبقة لتي بلغت قيمتها ١٢٠،٠٠٠ دولار، والعديد من الفرص الأخرى، ونظرًا لحجم الموسم الثاني، على رواد الأعمال المتقدمين توقع الحصول على فرص أكثر تشويقا وحماسا.

لمزيد من المعلومات عن بيبان ٢، يرجى زيارة hopefund.bh ومتابعة منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها علىbebantvshow.