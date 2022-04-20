اخبار الخليج – «لوموفاي» التابعة لمحفظة مشاريع الأمل الاستثمارية تضاعف عملائها الإقليميين

محمد بن مسعود - الدمام - كثفت لوموفاي، إحدى شركات محفظة مشاريع الأمل الاستثمارية، جهودها نحو تطوير الأعمال في عام ٢٠٢٢، لتنمي بذلك قاعدة عملائها بنسبة ١٢٠٪ في الربع الأول من العام الجاري، حيث أضافت ٧ عملاء جدد من الشركات الرائدة على مستوى الإقليم، بما في ذلك شركة البحرين للنقل العام، البحرين الوطنية القابضة، وديزل السعودية، وبروكلاود، وDISC الشرق الأوسط، مما يجعل لوموفاي واحدة من أفضل ٣ شركات محفظة الأمل أداءً في الربع الأول ٢٠٢٢.

وتعتبر جولة التمويل الأخيرة للشركة أول جولة استثمارية لها، شاركت فيها مشاريع الأمل بالاشتراك مع القطاع الخاص من خلال مشاركة لوموفاي في أول برنامج واقعي مخصص لرواد الأعمال في مملكة البحرين «بيبان»، وأًصبحت بعد ذلك إحدى شركات محفظة مشاريع الأمل الاستثمارية.

إن أداء شركات محفظة مشاريع الأمل هو انعكاس لقوة نموذجها الاستثماري ذو ال٣ خطوات، الذي يركز على التعرف على المشاريع ذات المنتجات المعتمدة والقابلية للنمو، والاستثمار فيها بالاشتراك مع القطاع الخاص، وتسريع نموها لتتوسع دوليا.