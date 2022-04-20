اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتعيين مديرين في وزارة المواصلات والاتصالات

محمد بن مسعود - الدمام - صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم (25) لسنة 2022 بتعيين مديرين في وزارة المواصلات والاتصالات، جاء فيه:

المادة الأولى

يُعين في وزارة المواصلات والاتصالات كل من:

1- السيد عبدالله حسن اسحاق القاضي

مديراً لإدارة الحركة الجوية

2- السيد رؤوف عبدالعزيز عبدالكريم العلوي

مديراً لإدارة التراخيص الجوية

المادة الثانية

على وزير المواصلات والاتصالات تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.