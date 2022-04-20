البنك المركزي يكمل الربط الإلكتروني مع وزارة الموارد البشرية عبر برنامج “تنفيذ”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلن البنك المركزي السعودي، اكتمال إجراءات الربط الإلكتروني مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر برنامج “تنفيذ”، الهادف إلى الربط المباشر بين الأنظمة التقنية للجهات الحكومية، والأنظمة التقنية للبنوك والمصارف العاملة في المملكة عبر البنك المركزي والتكامل بينها، بشكل يسهم في أتمتة وتسريع معالجة الأعمال، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح البنك المركزي، أنه يستهدف من خلال برنامج “تنفيذ” تحسين وتطوير الأعمال المشتركة مع الجهات الحكومية، وتذليل العوائق والصعوبات التي تواجه العلاقة المشتركة معها، وذلك تحقيقاً للأهداف الإستراتيجية للبنك المركزي السعودي، وتعزيزاً للبنية التحتية التقنية، ورفع مستوى الخدمات، بشكل يسهم في اختصار الإجراءات الإدارية، ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها، بالتكامل مع المؤسسات المالية العاملة في المملكة.
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