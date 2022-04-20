محمد بن مسعود - الدمام - مصرع 3 طالبات بطريقة مروعة يشعل غضب الجميع وانتقادات واسعة للسلطات

إثار حادث سير مروع في سلطنة عمان غضب عارم في اوساط العمانيين .

وطالب الجميع من السلطات ان تولي هذا الامر الاهتمام الاكبر كون حياة الناس ليست لعبة – على حد نهبيرهم ولقيت 3 طالبات مصرعهن، وأصيب 7 أشخاص آخرين، إثر حادث مروري مروع وقع على أحد الطرق العامة في سلطنة عُمان، يوم الخميس.

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ووقع الحادث على طريق الباطنة العام في ولاية صحم إحدى ولايات محافظة شمال الباطنة في منطقة الباطنة في شمال سلطنة عمان.

وقالت شرطة عُمان السلطانية في بيان عبر حسابها الرسمي في ”تويتر“، ”إن الحادث وقع نتيجة انحراف حافلة خارج مسار طريق الباطنة العام بعد جسر مخيليف بولاية صحم واصطدامها بأحد أفراد الشرطة خارج الطريق ومن ثم بشاحنة كانت على مسارها في طريق الخدمة“.

وأكد البيان أنه نتج عن هذا الحادث المروع 3 وفيات وهن طالبات، وأصيب 7 أشخاص بإصابات متفاوتة بين البليغة والمتوسطة.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أشاروا بأنه من موقع الحادث، حيث ظهرت سيارات الإسعاف وسيارات رجال الأمن في الفيديو المتداول.

وتصدر الحادث المروع حديث النشطاء في سلطنة عمان، والذين طالبوا السلطات المعنية بالتدخل العاجل لحل أزمة الحوادث المرورية التي تتكرر بين الحين والآخر ويذهب ضحيتها المئات في كل عام.

وقال الناشط حمد الحبسي: ”نتمنى تحديد سرعة للحافلات وتزود بجهاز يحدد سرعة الحافلة وجهاز آخر يوقف استخدام الهاتف أثناء قيادة الحافلة.. السبب الرئيسي لوقوع الحادث وانحراف الحافلة عن المسار الاحتمال الأكبر استخدام الهاتف والانشغال به والسرعة الزائدة ساهمت في جسامة الحادث.. نسأل الله الرحمة والمغفرة للمتوفين“.

وطالب طلال العامري، عضو مجلس الشورى سابقا، بـ“التدخل العاجل“ بشأن حافلات نقل الطلبة والموظفين، قائلا: ”بعد استمرارية كوارث الحوادث في باصات 15 راكب نقل الطلبة والطلبات والمعلمات والموظفين وغيرهم نطالب من الجهات المعنية منع استخدام هذه الباصات واستبدالها بباصات 50 راكبا وإعادة النظر في عمر السائق الذي يقود هذه الباصات والتشديد على ذلك لسلامه أرواح الناس.. أرواح المواطنين غالية“.