«stc البحرين» تقدم اشتراك مجاني لعملائها على منصة شاهد

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت stc البحرين عن توفير اشتراك مجاني لعملائها على منصة شاهد VIP لمدة 12 شهرا وذلك لمشتركي خدمات آجل الدفع. وستضاف هذه الخدمة المجانية إلى باقات الموبايل وبرودباند 5Gوفايبر. كما سيستفيد العملاء واللذين تبدأ باقاتهم من 14 دينار وأكثر لباقات الاتصال، و15 دينار وأكثر لباقات الانترنت الفايبر والبرودباند.

وتُعد منصة شاهد VIP التابعة لمجموعة MBC «ام بي سي»، منصة البث العربي الرائدة عالميًا في تقديم خدمات اشتراك الفيديو حسب الطلب. حيث إنها توفر محتوى متميز ومناسب لجميع أفراد العائلة، بدءا من مسلسلات شاهد الحصرية، وعروض شاهد الأولى، وأحدث الأفلام العربية، إلى جانب بث مباشر لمجموعة من القنوات التلفزيونية العربية بجودة عالية. بالإضافة إلى البرامج الدولية ومنها ديزني ومارفل وفوكس واستوديوهات ABC وغيرها الكثير.والجدير بالذكر أن مجموعة «MBC ام بي سي» هي أكبر شركة إعلامية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.لتفعيل الاشتراك، يمكن لعملاء stc البحرين زيارة تطبيقنا وتفعيل الخدمة بناء على الباقة المختارة.