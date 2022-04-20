“ترشيد” تستكمل مشروع إعادة تأهيل إنارة شوارع منطقة نجران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران

استكملت كلٌ من الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) وأمانة منطقة نجران، مشروع إعادة تأهيل إنارة الشوارع في مدينة نجران وبلدياتها الفرعية، حيث تم الانتهاء من المشروع بتحقيق وفّر في استهلاك الكهرباء يصل إلى 74% من الاستهلاك السابق، وذلك من خلال إحلال أكثر من 117 ألف مصباح تقليدي بمصابيح الليد المرشّدة للطاقة في كل من مدينة نجران وبلدياتها الفرعية، والتي تتماشى مع المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وكذلك المعايير العالمية التي تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها، حيث تسعى ترشيد في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الإستراتيجي للمملكة المنبثقة من رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وعن تفاصيل المشروع؛ قامت الشركة بإجراء دراسات فنيّة على الشوارع الواقعة ضمن نطاق المشروع في مدينة نجران وعدد من البلديات الفرعية التابعة لها وهي (خباش، بئر العسكر، حبونا، ثار، يدمة، سلطانة، بدر الجنوب، شرورة، والوديعة) إذ شملت هذه الدراسات المسوحات الميدانية متضمنة القياسات الفنية اللازمة لتحديد مستوى الإضاءة المناسب للشوارع، ومن ثم تطبيق المعايير الدولية والمواصفات السعودية لضمان تحقيق مستويات الإضاءة المثلى.

يُذكر أن (ترشيد) من خلال هذا المشروع استبدلت أكثر من 117 ألف مصباح في المنطقة، ومن المتوقع أن يحقق المشروع وفراً قدره 74% سنوياً وهو ما يساوي استهلاك 227 ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي أكثر من 93 ألف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 1.5 مليون شتلة، كما تجدر الإشارة بأن ترشيد قد استكملت عدة مشروعات في مختلف مناطق المملكة، حيث استهدفت استبدال 2.7 مليون مصباح حتى نهاية العام 2021، وذلك ضمن خطتها الرامية إلى استبدال أكثر من 3.5 ملايين مصباح حول المملكة خلال العام الجاري 2022م.