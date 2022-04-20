شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. تطبيق أحدث الطرق في مجال نظافة المنشآت الغذائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - فحص العاملين خلال تلك الحملات والأسطح بأجهزة الكشف السريع

- إجراء اللقاءات مع الجمهور بخصوص دور ومدى فعالية الحملة

- استعراض الطرق المناسبة من وجهة نظر الجمهور

تواصل أمانة العاصمة المقدسة حملاتها الرقابية والتوعوية المكثفة وذلك بمشاركة وكالة شؤون البلديات على عدد من المحال الغذائية والمطاعم والأسواق التجارية، من خلال عدد من الفرق الميدانية، وضمن خطتها للعشر الأواخر لموسم شهر رمضان المبارك 1443هـ للتأكد من سلامة وصحة المواد الغذائية واستيفاء الاشتراطات البلدية للمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلكين ولتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام اللذين يتواجدون بأعداد كبيرة في المنطقة المركزية.

وأوضح وكيل أمين العاصمة للخدمات المهندس محمد بن عبد الباسط باحارث، أن الحملات الميدانية مستمرة وفق الخطط المعدة مسبقًا مع وكالة شؤون البلديات حيث استهدفت العديد من المطاعم وصوالين الحلاقة والمحال المتعلقة بالصحة العامة، والوقوف على مدى استمرارية تجهيزاتها خلال الموسم والتأكد من التزامها بكافة الاشتراطات، مشيرًا إلى أن الأمانة تقوم بهذه الحملات وحسب احتياج المنطقة لرفع جاهزية الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة.

وأشار إلى إن وكالة الخدمات ومن خلال الإدارة العامة للتراخيص والامتثال وبالتعاون مع وكالة البلديات متمثلة في الإدارة العامة لشؤون الخدمات فقد تقرر انطلاق الحملة التوعوية / وعيكم_أمانة / بالتزامن مع دخول موسم شهر رمضان المبارك من عام 1443هـ وعلى أن تكون هذه الانطلاقة مستمرة لعدد من الحملات التوعوية والتي تستهدف المنشآت الغذائية والعاملين بها والمجمعات التجارية والمواطنين ورفع درجة الوعي في الحفاظ على سلامة الغذاء بجميع جوانبه وتعزيز العلاقات بين جميع الأطراف المعنية.

وبيّن أنه تم توزيع عدد كبير من الملصقات التثقيفية والتعريفية بوضعها في أماكن بارزة داخل المنشآت الغذائية لتوعية العاملين بتلك المنشآت بتحسين المظهر العام لديهم والحفاظ على نظافتهم الشخصية بالإضافة إلى الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية وتطبيق أحدث الطرق في مجال نظافة المنشآت الغذائية والمعدات والأدوات وبحسب المعايير العالمية لسلامة الغذاء، وتفعيل قنوات التواصل الاجتماعي بالطرق المناسبة لتوعية جميع فئات المجتمع (العاملين والمستهلكين) واستهداف المراقبين المستجدين لرفع الوعي الرقابي.

كما تم فحص العاملين خلال تلك الحملات والأسطح بأجهزة الكشف السريع وأيضا إجراء اللقاءات مع الجمهور بخصوص دور ومدى فعالية هذه الحملة التوعوية الصحية والغذائية وماهي الطرق المناسبة من وجهة نظرهم ومسح الباركود الخاص بالحملات لقياس مدى دور أمانة العاصمة المقدسة في الحملات التوعوية لمجال الغذاء، مع توثيق جميع فعاليات ونشاطات الحملة وإبرازها من خلال وسائل الإعلام المختلفة المقروءة أو المرئية بمشاركة إدارة الاتصال المؤسسي.