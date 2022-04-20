شكرا لقرائتكم خبر عن 4 آلاف معتكف يقضون العشر الأواخر من رمضان في المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستقبل المسجد النبوي غداً جموع المعتكفين في العشر الأواخر من رمضان هذا العام, بعد اكتمال تسجيل العدد المسموح به عبر تطبيق "زائرون" الإلكتروني, وفق الطاقة الاستيعابية للأماكن المخصصة لخدمة الاعتكاف.

وهيأت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي كافة الخدمات والتسهيلات لاستقبال 4 آلاف معتكف من الرجال والنساء, والتي تتضمن خدمات السقيا وتقديم وجبات الإفطار والسحور والمشروبات الساخنة والباردة, وخدمات النظافة, إضافة إلى تقديم سلسلة من المحاضرات العلمية والإرشادية للمعتكفين بعدة لغات, وقد خصص السطح الغربي من المسجد النبوي للمعتكفين من الرجال, والقسم الغربي من المسجد للنساء.

وأكدت وكالة شؤون المسجد النبوي ضرورة التزام المعتكفين بالضوابط والتعليمات المحدّدة للاعتكاف في المسجد النبوي, إذ تم تكليف لجان ميدانية لمتابعة الخدمات الإرشادية والتوجيهية للمعتكفين, لتحقيق الراحة والطمأنينة لهم, وتقديم الرعاية الكاملة لكافة قاصدي المسجد النبوي.