شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة سعودية مصرية لاستيراد النحل وفق متطلبات المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تربية سلالة النحل في مناطق جازان وعسير وباحة

- السبيعي : استخدام الخلايا الحديثة للكشف المبكر عن أمراض المناحل

اوضح المهندس عبدالله السبيعي مدير ادارة المناحل وانتاج العسل بوزارة البيئة والمياه والزراعة بانه تم تخصيص منطقة جازان ومحافظة رجال المع بمنطقة عسير وبعض محافظات الباحة مناطق لتربية سلالة النحل البلدي .

واكد" السبيعي " سعي وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تحسين وحماية السلالة المحلية لنحل العسل والمحافظة عليها ، مؤكدا بذل الوزارة جهوداً كبيرة لتطوير قطاع تربية النحل وإنتاج العسل، تهدف من خلالها الى تنظيم وتطوير النظم والأساليب النحلية، وتطوير وتحسين الكفاءة الإنتاجية من الملكات والطرود والمنتجات النحلية الأخرى، وتنمية وحماية المراعي النحلية وتنظيم استغلالها، كما أنوه إلى أن الأنظمة والتعليمات المعمول بها أوعزت إلى فروع الوزارة بالمناطق بتحديد مواقع للنحل البلدي وأخرى للنحل المستورد عند الضرورة .

واضاف انه ضمن خطة الوزارة للحفاظ على سلالة النحل المحليه وتنميتها وتطويرها والتأكد من عدم دخول امراض مع النحل المستورد ومطابقته لاشتراطات المملكة،قد زار وفد فني من وزارة البيئه والمياه والزراعه السعودية جمهورية مصر العربيه الاسبوع الماضي بالتنسيق مع وزارة الزراعه المصريه وذلك استكمالا للتنسيق فيما يخص استيراد النحل.

وقد اجتمع الوفد مع المسؤولين من الجانب المصري وتم عرض اشتراطات المملكة لاستيراد النحل ، وتم مناقشة الجانب المصري في الية تصدير النحل للمملكة وزار الوفد أيضا عدة مواقع ومحطات لتوريد النحل، وقد ابدا الجانب المصري استعداده لمتطلبات واشتراطات المملكه.

واوضح ان الخطة الحالية تشمل أعمال لتأمين علاجات ومغذيات للنحل وتشغيل العيادات المتنقلة لفحص وتشخيص أمراض النحل في مناطق المملكة، وعيادات متنقله لدعم المحاجر،

كما اكد سعى الوزارة لايجاد فرص استثمارية عبر الشراكة مع المؤسسات والهيئات والجهات المختصة وغيرها .

وشدد السبيعي على اهمية معرفة النحال وقدرته على ادارة المنحل حيث تعد ضرورة أساسية في استدامة المناحل والمحافظة عليها. لان الامراض التي تصيب النحل سواء كان مستورد او محلي خاصة بعض الامراض مثل ( الفاروا، النوزيما، الاكارين) تظهر لعدة اسباب من اهمها ضعف الخليه، والظروف المناسبه للمرض.

لذلك تبرز أهمية الإدارة الجيدة للمناحل واتباع الممارسات السليمة، واستخدام الخلايا الحديثة للكشف المبكر عن الامراض والافات وتطبيق اجراءات الادارة المتكاملة لمكافحة الافات، ورعاية النحل في مواسم الجفاف بالتغذية بالمحاليل السكرية وبدائل حبوب اللقاح.