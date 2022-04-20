أمانة جدة تشرع في تحرير شارع بين طريقي الكورنيش والملك عبدالعزيز بأبحر

محمد بن مسعود - الدمام - شرعت أمانة محافظة جدة صباح اليوم في تحرير شارع بأبحر الجنوبية يمتد من طريق الكورنيش غربا حتى التقائه بطريق الملك عبد العزيز شرقا بطول 1360 مترا ومتوسط عرض يصل لـ 35 مترا، وذلك بعد رصد تعديات ومخالفات بلدية اعترضت مساره وألغت نفاذيته، ما استوجب اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

وأوضحت الأمانة أن أعمال تحرير الشارع تضمنت إزالة عدد من الأسوار والمباني المهجورة التي تسببت في إغلاق المسار، وشكلت ظواهر سلبية وتعديا على الممتلكات العامة، مبينة أنه جار اتخاذ الاجراءات النظامية حيال الإحداثات وتأمين الموقع تمهيدا لاستكمال أعمال الإزالة ورفع الأنقاض، والتي سيعقبها فتح وتهيئة الطريق وإطلاق حركة السير أمام المركبات.

وأكدت أمانة جدة أن ذلك يأتي في إطار جهودها لرصد الظواهر السلبية ومعالجتها، ومنع التعديات والمخالفات البلدية بكل أشكالها، مثمنة تعاون السكان في الإبلاغ عن أي مخالفات باستخدام تطبيق بلدي او بالاتصال بهاتف البلاغات 940.