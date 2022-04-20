محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
ضبطت وزارة التجارة جريمة تستر تجاري بعد تلقيها بلاغًا من مقيم عربي، يُفيد بوجود شبهة تستر في شركة تعمل في مجال المقاولات في المنطقة الشرقية.
وباشرت الفرق الرقابية للوزارة البلاغ، والوقوف على مقر الشركة، واتضح من خلال عمليات البحث والتحري وجود أدلة تؤكد تمكين المواطن (مالك الشركة) لأحد المقيمين العاملين بالشركة، وعليه تم استدعاء المتستر والمتستر عليه للوزارة للاستماع لأقوالهما وإحالة أوراق القضية للنيابة العامة.
ووفقاً لنظام مكافحة التستر، يُعاقب مخالفو النظام بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتهمين.
أخبار قد تهمك
إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
كانت هذه تفاصيل خبر “التجارة”: مُقيم عربي يُساهم في كشف جريمة تستر تجاري في شركة للمقاولات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.