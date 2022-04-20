فيرجن موبايل السعودية تعلن إضافة محتوى OSN+ للعملاء الحاليين والجدد

محمد بن مسعود - الدمام - من خلال الإعلان عن شراكتها الجديدة مع منصة بث المحتوى المتميزة OSN+، ستقدم شركة فيرجن موبايل السعودية المزيد من المحتوى عالي الجودة للمشتركين
وستمكن هذه الخطوة الجديدة عملاء فيرجن موبايل السعودية الجدد والحاليين من الاستمتاع بمجموعة واسعة من البرامج التلفزيونية والأفلام المتميزة والحائزة على الجوائز من كافة أنحاء المنطقة والعالم.
والتزاماً بمهمتها المتمثلة في «جعل خدمة الجوّال أفضل»، عززت فيرجن موبايل السعودية تجربة عملائها لتشمل الاشتراك في مكتبة محتويات OSN+ الشاملة لمدة تصل إلى 12 شهراً مع باقات فيرجن المختارة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة فيرجن موبايل السعودية يعرب الصايغ: «يسرنا أن نعلن عن انضمام OSN+ كأحدث شريك محتوى لشركة فيرجن موبايل السعودية. وتشتهر OSN+ ببث الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الأكثر شهرة. ويستطيع عملاء فيرجن موبايل السعودية الآن الاستمتاع بمشاهدة أفلام هوليوود المفضلة لديهم واكتشاف المسلسلات التلفزيونية الجديدة والمشوقة باللغات الأجنبية بفضل هذه الشراكة الجديدة. ويعد هذا كله جزءاً من التزامنا المستمر بتقديم محتوى عالي الجودة لعملائنا في جميع أنحاء المملكة».
وأضاف: «ونحن على استعداد من خلال الشراكة مع واحدة من أكبر مزودي المحتوى لمواصلة تقديم العروض عالية الجودة لعملائنا، الذين يتمركزون في صميم كل ما نقوم به. ونتطلع إلى إضافة المزيد إلى العروض المشوقة التي نقدمها حالياً للعملاء في جميع أنحاء المملكة. ونهدف دائماً إلى التحسين المستمر لتجربة مستخدمينا، ونتطلع لمشاركة أخبارنا الجديدة في المستقبل».
OSN+ هي منصة للمحتوى الغربي والعربي الأكثر تميزاً في المنطقة، والمكان الوحيد لبث أفلام ومسلسلات HBO مثل Euphoria وGame of Thrones. وعززت المنصة عروضها من خلال شراكاتها مع استوديوهات مثل NBCU وParamount+، وأعلنت مؤخراً عن قائمتها القوية من OSN+ Originals التي تم إنتاجها للجمهور المحلي، وتشمل المسلسل الرمضاني Suits Arabia. وتنسجم سمعتها الرائدة مع نموذج أعمال وأخلاقيات فيرجن موبايل السعودية، والتي تعتمد على تقديم أفضل تجربة ممكنة لكافة عملائها.
ونتيجةً لذلك، ستساعد هذه الشراكة على تعزيز عروض الخدمات الحالية لشركة فيرجن موبايل وتحسين قدراتها لتصبح مزود الخدمة الرقمية الشامل في المملكة العربية السعودية. ومن خلال دعمها لأهداف رؤية السعودية 2030 من خلال مساهمتها في النهوض بقطاع الترفيه، ستضمن فيرجن موبايل السعودية للعملاء أفضل محتوى ترفيهي وبأعلى مستويات الجودة. وسيتمكن العملاء أيضاً من الاستمتاع بمحتوى STARZPLAY وAnghamiPlus كجزء من عروضها الحالية إلى جانب OSN+، وسيزيد ذلك من تنويع وتوسيع نطاق المحتوى المتاح لعملاء فيرجن موبايل السعودية.
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