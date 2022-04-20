استقالة طارق عبدالسلام من عضوية مجلس ادارة «الخليج المتحد».. وتعيين خالد الشراد عضو مجلس ادارة ممثلا عن «الكويت القابضة»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت مجلس ادارة شركة الخليج المتحد القابضة استقالة طارق عبدالسلام من منصبه كعضو مجلس الادارة وذلك بسبب تقاعده عن الخدمة لأسباب شخصية، اعتبارا من 20 أبريل 2020

كما قرر مجلس الادارة من خلال قرار المجلس الصادر في الـ20 أبريل، تعيين خالد عبدالجبار الشراد كعضو مجلس الادارة في الشركة عن مشاريع الكويت القابضة، بعد موافقة الجهات الرقابية.