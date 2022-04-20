مجلس إدارة «مجموعة ترافكو» يصادق على الاستحواذ على شركة «البحرين للمواشي» بقيمة 1.6 مليون دينار

محمد بن مسعود - الدمام - اكدت مجموعة ترافكو في بيان لها اليوم بان مجلس الادارة في اجتماعه اليوم قد ناقش موضوع استحواذ مجموعة ترافكو على حصص الشركاء الأخرين في شركة البحرين للمواشي، بحيث تصبح شركة البحرين للمواشي مملوكة بنسبة 100% لمجموعة ترافكو.

وقم تم مناقشة الاستحواذ على ان يتم الاستحواذ على كامل حصص الشركاء الاخرين مقابل مبلغ إجمالي وقدره 1.657 مليون دينار، وصادق على ذلك، وتلم تكليف جهة إستشارية لمتابعة تحويل ملكية الأسهم وتسجيل شركة البحرين للمواشي كشركة مملوكة بنسبة 100% للمجموعة لدى السجل التجاري.

وسيتم تمويل عملية الاستحواذ عن طريق التمويل الذاتي والتسهيلات المصرفية ولن تكون هناك أعباء على المساهمين ولا توجد زيادة رأس مال لمجموعة ترافكو.

ويتوقع مجلس الادارة ان يكون لعملية الاستحواذ إنعكاسا إيجابيا على مجمل عمليات المجموعة في السنوات القادمة مع إعادة هيكلة إدارة شركة البحرين للمواشي والتوسع في عملياتها في مجال تجارة المواسي واللحوم وادارة المسلخ الرئيسي التابع لها.