محمد بن مسعود - الدمام - قبضت شرطة منطقة القصيم على مواطن ظهر في مقطع فيديو يعتدي على ممتلكات خاصة؛ مشيرة على إحالته للنيابة العامة. وقال الأمن العام عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، إن المواطن قام بإزالة محتوى إعلاني من وسيلة إعلانية في أحد شوارع مدينة بريدة. وأضاف أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وإحالته للنيابة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو يعتدي على ممتلكات خاصة بالقصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.