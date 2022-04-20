اخبار الخليج – المتقاعدون يستلمون الزيادة بمعاشاتهم بأثر رجعي

محمد بن مسعود - الدمام - أكد متقاعدون أنهم استلموا اليوم «الأربعاء» المبالغ المستحقة للزيادة بمعاشاتهم بأثر رجعي، حيث تم إيداعها حساباتهم البنكية، مشيرين إلى أنهم تلقوا رسالتين نصيتين تشير إحداهما لإيداع الراتب التقاعدي، والثانية للمبالغ المستحقة بأثر رجعي للعام 2021 وحتى شهر أبريل من العام 2022.

وبلغت نسبة الزيادة في معاشات ومكافآت التقاعد (3%) وبما لا يزيد عن 30 دينار.