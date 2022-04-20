اخبار الخليج – مملكة البحرين تهنئ رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني بمناسبة تأدية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب

محمد بن مسعود - الدمام - أكد سعادة الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، على أمن واستقرار الجمهورية اليمنية الشقيقة، ومساندتها لمجلس القيادة الرئاسي في تحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والرخاء.

جاء ذلك لدى حضور سعادة سفير مملكة البحرين لدى السعودية، مساء أمس، لجلسة أداء اليمين الدستورية لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام مجلس النواب في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بمشاركة كبار المسؤولين وحضور سفراء عدد من الدول الخليجية والعربية والأوروبية ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، ومبعوث الولايات المتحدة إلى اليمن ليندركينغ، وممثلي القوى والأحزاب السياسية اليمنية.

وفي أعقاب الجلسة، نقل سعادة السفير تحيات صاحب الجلالة الملك المفدى وتهانيه إلى فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على تأديته اليمين الدستورية أمام البرلمان ومباشرة مهام منصبه الجديد، وتمنيات جلالته لرئيس المجلس وأعضائه بالتوفيق والسداد، وللشعب اليمني الشقيق دوام الأمن والاستقرار والتقدم والرخاء.

وأكد سعادة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية دعم مملكة البحرين الكامل ومساندتها لمجلس القيادة الرئاسي في مباشرة مهامه بإدارة شؤون الدولة، واستكمال المرحلة الانتقالية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية، في إطار حرصها على تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين، وإنهاء الأزمة اليمنية عبر حل سياسي شامل يحقق السلام والتنمية والازدهار لليمن وشعبه الشقيق، وفقًا للدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

من جانبه، كلف فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الشقيقة، سعادة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية بنقل خالص تحياته إلى جلالة الملك المفدى، وتقديره العميق لمواقف مملكة البحرين بقيادة جلالته وحكومته الموقرة الداعمة لأبناء الشعب اليمني، وحرصها التام على أمن اليمن واستقراره، متمنيًا لمملكة البحرين وشعبها المزيد من الرخاء والتقدم والازدهار.