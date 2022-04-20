شكرا لقرائتكم خبر عن 4 محاور رئيسية لمؤتمر "المدينة المنورة للأوقاف" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - انطلاق المؤتمر برعاية أمير المدينة المنورة بدءاً من ٢٤ مايو

- نشر ثقافة الأوقاف وتعزيز دورها في المجتمع

- طرح رؤى وأفكار ومشاريع تسهم في دعم عجلة التنمية وتحقيق التكامل مع كافة القطاعات

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، وبالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة العامة للأوقاف تنظم غرفة المدينة المنورة، مؤتمر المدينة المنورة للأوقاف تحت شعار "الوقف.. تنمية مستدامة" ضمن فعاليات أسبوع الأوقاف في المدينة، وذلك خلال الفترة من ٢٣-٢٥ شوال ١٤٤٣هـ الموافق ٢٤-٢٦ مايو ٢٠٢٢م بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات

ويأتي مؤتمر المدينة المنوة للأوقاف في وقت هام وحيوي ووفق رؤية طموحة تهدف إلى نشر ثقافة الأوقاف وتعزيز دورها في المجتمع بالإضافة إلى طرح رؤى وأفكار ومشاريع تسهم في دعم عجلة التنمية وتحقيق التكامل مع كافة القطاعات.

وسيناقش المؤتمر أربع محاور رئيسية "الأوقاف والبيئة التنظيمية، التنمية والاستدامة، التمويل والاستثمار، التحول الرقمي للقطاع الوقفي" كما سيتضمن كل محور منها عدد من الموضوعات ذات العلاقة يقدمها نخبة من المختصين والخبراء بالإضافة إلى أربع أوراق عمل مستقلة وأربع ورش عمل ولقاءات متنوعة بهدف قيادة الحراك العلمي والشراكات الفاعلة للمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والتطور وفق أفضل الممارسات والدراسات والتطبيقية.

يذكر أنه سيقام على هامش المؤتمر معرض مصاحب تشارك فيه عدد من الجهات ذات العلاقة من الشركات الوقفية والجمعيات الأهلية ذات الاهتمام بالأوقاف والجهات المالية ومقدمي الخدمات لدعم القطاع غير الربحي عامة والقطاع الوقفي خاصة.

وللتسجيل في المؤتمر يرجى زيارة الرابط التالي https://mcawqaf.com/register

كما يمكن مشاهدة برنامج المؤتمر من هنا https://mcawqaf.com/MCA-Program