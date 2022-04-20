اخبار الخليج – وزير «الأشغال» يؤكد الحرص على تنفيذ توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تطوير الأداء وتقديم أفضل الخدمات

محمد بن مسعود - الدمام - أعرب وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف عن بالغ فخره واعتزاز وجميع منتسبي الوزارة بتفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتكريم خمس جهات في الوزارة بجائزة التميز في التواصل مع العملاء لعام 2021 ضمن النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل».

وأشاد الوزير خلف بجهود بلدية المحرق وبلدية الشمالية وبلدية الجنوبية والمركز البلدي الشامل من خلال فوزهم بالجائزة للمرة الثانية، وهيئة التخطيط والتطوير العمراني من خلال فوزها للمرة الأولى بجائزة التميز في التواصل مع العملاء لعام 2021 بعد أن حققت هذه الجهات التميز في الأداء بالنظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل» من حيث السرعة وكفاءة الاستجابة مع مقترحات وملاحظات المتعاملين.

جاء ذلك خلال استقباله للجهات الفائزة في الوزارة بحضور وكيل الوزارة لشئون البلديات الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وممثلي الجهات الفائزة وهم كل من: نوف جمشير رئيس هيئة التخطيط والتطوير العمراني والمهندس عاصم عبداللطيف مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية والمهندس إبراهيم الجودر مدير عام بلدية المحرق والمهندسة لمياء الفضالة مدير عام بلدية المنطقة الشمالية والمهندسة نجمة عبدالرضا القائم بأعمال رئيس المركز البلدي الشامل وبحضور فرق العمل في هذه الجهات.

وقال الوزير خلف أن قطاعات الوزارة ماضية في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والرامية لتعزيز مسيرة تطوير العمل الحكومي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين بتميز وجودة عالية بما يجعل القطاع الخدمي قادراً على الاستجابة لمتطلبات المرحلة في سرعة الإنجاز وجودة الخدمة.

وتابع خلف: بناء على التزام مملكة البحرين بمواصلة رفع كفاءة الخدمات الحكومية والعمل على تعزيز التنافسية والإبداع والابتكار لتطوير الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات الحكومية بكفاءة وفاعلية من قبل مراكز الخدمة الحكومية، عملت الوزارة على تطوير أدائها وتحسين جودة الخدمات وإدخال التقنيات الإلكترونية في الخدمات التي تقدمها الوزارة للعملاء من أجل الوصول إلى أفضل مستويات الأداء وتقديم الخدمات.

وأضاف أن النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل» أسهم في زيادة نسبة التفاعل والتواصل الإيجابي مع المواطنين ومعرفة آرائهم ومقترحاتهم بمختلف قطاعات الوزارة، كما انعكس إيجاباً على تحسين جودة الخدمات التي تقدم للعملاء، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية.

كما أشاد خلف بالجهود الكبيرة التي بذلها القائمون على متابعة النظام في هذه الجهات وعملهم المتواصل وسرعة استجابتهم لما يرد في النظام من ملاحظات واقتراحات، مبيناً أن الوزارة حريصة على الاهتمام بجميع ملاحظات واقتراحات المواطنين والتي تسهم في رفع معدلات رضا الجمهور وتطوير الخدمات المقدمة لهم.