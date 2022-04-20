اخبار الخليج – تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك.. المؤيد: حزمة من البرامج في عام الشباب البحريني مبنية على منهج الإيمان والأمل

محمد بن مسعود - الدمام - أكد سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد، وزير شؤون الشباب والرياضة، أن الوزارة ستقدم مبادرات رائدة تجاه الشباب البحريني تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله، ورعاه بإطلاق عام الشباب البحريني على العام 2022، مؤكدا أن جلالته، حفظه الله، دائما ما يضع الشباب البحريني في مقدمة أجندته ويوجه بضرورة الاستثمار فيهم والعمل على تأمين كافة مستلزمات التقدم لهم وذلك لرسم مستقبل مشرق لهم باعتبارهم نصف الحاضر وكل المستقبل.
وقال وزير شؤون الشباب والرياضة «نسعى للسير على نهج جلالة الملك المفدى في رعاية الشباب البحريني وتطوير قدراته، وذلك لإيمان جلالته بأنه لا يمكن للأوطان أن تتقدم أو تبني حضارتها وتقدمها وتنميتها دون الاهتمام بالشباب وإشراكهم في تنفيذ المشروعات والمخططات الوطنية التي تساهم في تنمية المملكة».
وتابع سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد «وضع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، ركيزتين أساسيتين لبناء الأوطان وهما الإيمان بالحاضر وضرورة العمل من أجل تنمية المملكة، والأمل وهو المستقبل والسعي نحو تمكين الشباب ومنحهم الثقة في قدراتهم وإمكانياتهم».
وأشار سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة «انطلاقاً من هاتين الركيزتين فقد وضعت وزارة شؤون الشباب والرياضة خطة لمجموعة متنوعة من البرامج وباقة من المبادرات والمشاريع في عام الشباب البحريني بهدف إثراء هذا العام وزراعة الإيمان بقدراتهم والأمل بالمستقبل، ومن أبرز تلك البرامج جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبرنامج لامع في نسخته الثانية وبرنامج مساري، إضافة الى تطبيق المستشار، كما ستقدم الوزارة عدد من البرامج بهدف تنمية مهارات الشباب وتطوير خبراتهم وقدراتهم.
وأضاف سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد «ستواصل وزارة شؤون الشباب والرياضة دعم المشروعات والأفكار الشبابية والعمل مع الجهات المعنية ذات العلاقة لتنفيذ منهجية اكتشاف وصقل وإبراز المواهب الشبابية في مختلف المجالات فضلا عن بناء تعاون وثيق مع مختلف الجهات في المملكة من القطاع العام والخاص للدخول مع الوزارة في شراكة متميزة لدعم الشباب البحريني»، ووجه سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة الدعوة الى الشباب البحريني للتفاعل الإيجابي مع البرامج التي تقدمها الوزارة والمشاركة فيها باعتبارها تمثل مكانا مناسبا لتسليط الضوء عليهم وعلى مهاراتهم ومشروعاتهم المبتكرة.
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