سوليدرتي البحرين تقيم غبقتها الرمضانية للإعلاميين والصحفيين

محمد بن مسعود - الدمام - أقامت سوليدرتي البحرين غبقتها الرمضانية للإعلاميين والصحفيين تقديراً لدعمهم المستمر للشركة والذي ساهم في تعزيز اسم سوليدرتي كشركة رائدة في قطاع التامين. وقد حضر الحفل كل من نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، والرئيس التنفيذي للشركة.

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