ضبط ناقلة نفط روسية في المياه اليونانية وواشنطن: كانت تنقل النفط الإيراني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض

أعلن خفر السواحل اليوناني أنه احتجز ناقلة نفط روسية بالقرب من جزيرة أوفيا في إطار عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

ورحبت الولايات المتحدة بالخطوة قائلة إن الناقلة الروسية كانت تحمل نفطًا خامًا إيرانيًّا.

وبحسب رويترز، فقد تم احتجاز الناقلة التي ترفع العلم الروسي وعلى متنها 19 من أفراد الطاقم بالقرب من كاريستوس على الساحل الجنوبي لأوفيا.

وكتبت السفارة الروسية في أثينا، عاصمة اليونان، على تويتر أنها تحقق في الحادث وأنها على اتصال بالمسؤولين اليونانيين.

وقال متحدثٌ باسم وزارة الخارجية الأمريكية: “نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن الناقلة كانت تحمل نفطا خاما إيرانيا”. ومع ذلك، لم يوضح المسؤول الأمريكي مزيدًا من التفاصيل بشأن التقارير وكيف تم التحقق منها.